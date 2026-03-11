【シン・この有名人の意外な学歴】#10どんなに嫌われても揺るがない クロちゃんの高い自己肯定感を培った両親の深い愛情クロちゃん◇◇◇お笑いバラエティー番組の各人気投票でトップをひた走る「水曜日のダウンタウン」。何人ものスターを生み出してきた。最近ではダイアンの津田篤宏（49）やシンガー・ソングライターのあの（年齢非公表）あたりが思い浮かぶが、最大の水ダウスターといえば、間違いなく安田大サ