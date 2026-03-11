歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎が１１日、都内で行われた歌舞伎座「四月大歌舞伎」（４月２〜２７日）、「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の取材会に出席し、同級生で幼少期から苦楽を共にしてきた市川團十郎への思いを語った。５月の「助六由縁江戸桜」で花川戸助六役の團十郎と、三浦屋揚巻役で共演する。演目の選定にあたり、團十郎から電話をもらい「助六をやらないか？」と誘われたという。「團十郎家と菊五郎家は