中東紛争は拡大の一途、イランは報復姿勢を鮮明に＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、欧州株が軟調にスタート。為替市場では東京市場での円安の動きは一服し、ドル円・クロス円が円高方向に押されている。ドル買いの動きもみられている。 中東紛争が拡大の一途をたどっており、収拾のメドが立たないことが影響しているようだ。イランはイスラエルにミサイル攻撃、国連の場ではイラン国連大使がイスラエルによる空爆で