サンワサプライは、木目調天板を採用し、インテリアになじむプロジェクタースタンド「100-PRST005BKM」「100-PRST005WM」を発売した。直販価格は6,580円。 シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルを追加したもの。ダークブラウン木目×ブラックの「100-PRST005BKM」と、ライト木目×ホワイトの「100-PRST005WM」を用意し、リビ