ＪＲＡは３月１１日、マイケル・ディー騎手（２９）＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝に、同１４日から４月１２日までの短期免許を交付することを発表した。身元引き受けは嘉藤貴行調教師＝美浦＝で、契約馬主は原禮子レーシング（株）。同騎手は短期免許で昨春に初来日し、ＪＲＡで５勝。ＮＨＫマイルＣで１２番人気のチェルビアットを３着に導き、宝塚記念では１０番人気のジャスティンパレスで３着に好走するなど存在感を