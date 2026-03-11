◆オープン戦広島６―４ＤｅＮＡ（１５日・横浜）昨年１２月の現役ドラフトで中日からＤｅＮＡに移籍した浜将乃介外野手が、オープン戦初のスタメン出場で適時三塁打など２安打。センターの守備でも好プレーを演じて１軍生き残りを猛アピールした。８番・センターで出場した浜は、２回の第１打席で広島・床田から中前打を放つと、４回２死一塁で迎えた第２打席でも高めの真っすぐを右翼線に運び、俊足を飛ばして適時三塁打に