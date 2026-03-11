◆大相撲春場所４日目（１１日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）にはたき込まれ、初黒星を喫した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、関脇・高安（田子ノ浦）に寄り切られ、初黒星。高安は４連勝。綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に寄り倒され、２敗に後退した。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）を寄り切り、３勝目