■【優しさを食い尽くすママ友】のあらすじシングルマザーの美月は、ママ友・佳乃の善意を利用しながら、「被害者」を装った嘘で周囲を味方につけていた。佳乃を悪者に仕立て、子どもの世話を再度任せたいと嘘を重ねるが美月の嘘はバレ、味方だったママ友たちの怒りの矛先は、ついに美月へ――。嘘を重ねた代償は、想像以上に大きく…美月はどんな現実と向き合うことになる？ママ友にも親にも嘘ばかりついてきた美月のその後求職中