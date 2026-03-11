ティンバーウルブズ戦でシュートを放つレーカーズの八村塁＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは10日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのティンバーウルブズ戦に先発出場し、24分29秒プレーして9得点、1リバウンドだった。チームは120―106で3連勝し、40勝25敗とした。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝はウォリアーズ戦でベンチ入りしたが、出