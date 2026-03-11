11日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引された。午後5時現在は前日比91銭円安ドル高の1ドル＝158円22〜24銭。ユーロは39銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円81〜85銭。原油高に伴う日本経済の先行きへの懸念から、円売りドル買いが優勢となった。国内輸入企業による実需のドル買いもあった。市場では「引き続き中東情勢に注目が集まっている」（外為ブローカー）との声があった。