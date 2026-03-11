◇オープン戦中日―ヤクルト（2026年3月11日バンテリンD）東日本大震災から15年となったこの日、バンテリンドームナゴヤで行われた中日―ヤクルト戦の試合前に、両チームの監督やコーチ、選手らがグラウンドに整列し、1分間の黙とうをささげた。2011年3月11日に、三陸沖を震源とする大地震で犠牲になった方々を追悼した。