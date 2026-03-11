牛乳の消費拡大に向け、パックの注ぎ口をキャップに変える動きが広がっています。森永乳業は、11日から順次「森永おいしい牛乳」シリーズをキャップ付きの新容器にします。これまでよりも開けやすく、容器を大きく傾けなくても注ぎやすくなったということです。また、製造機械をリニューアルすることなどで賞味期限が4日延びたということです。牛乳市場は、少子化のなか学校給食での消費量が減るなど、縮小傾向です。キャップ付き