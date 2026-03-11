大相撲春場所４日目（１１日・大阪府立体育会館）――豊昇龍は藤ノ川の引き技に両手をバッタリ付き、初黒星を喫した。前日に横綱初挑戦で白星を挙げた藤ノ川は、２日連続の金星獲得。横綱昇進を目指す安青錦は、美ノ海に寄り倒されて早くも２敗。琴桜も高安に上手を許して寄り切られ、土が付いた。高安は無傷の４連勝。初日から３連敗していた横綱大の里がこの日から休場した。