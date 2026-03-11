ファッション通販セシールでは、2026年2月27日から「備えるショーツ・同色3枚組（男女兼用・使いきり紙素材）」の販売がスタート。災害や入院、旅行など、いざという時の安心を提供する「下着」が誕生しました。緊急時のストレスを一つ一つ解消26年3月11日は、東日本大震災の発生から丸15年。防災意識は年々高まり、防災アイテムの需要も拡大。サイズやデザインなど、日常使いできる商品も増えています。一方で、断水・節水が続く