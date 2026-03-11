◆■「僕にとっては存在しないもの」 NBAにおける答えのない永遠のテーマ、GOAT論争。 Greatest of All Time（＝史上最高の選手）の頭文字を取った選手や博識者、ファンたちによる十人十色の見解は、全者参加の多数決でも開催されない限り、終わりを迎えることはないだろう。 そのGOAT論争の頂点に君臨するのが、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）である。“バスケットボールの神様