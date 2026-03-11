Ê¡¸¶¤ß¤Û¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEndless Ride¡×3·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¿¥ÅÄÅ¯Ïº¤Î¡È¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¡É¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¡Ø¸¸ÁÕÌëⅩ¡Ù±Ê±ó¤Ë¿§êô¤»¤Ê¤¤J-POP¤ÎÌ¾¶Ê¤ÈÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ë Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²áµî¤Ë½ñ¤­¤¿¤á¤Æ¤­¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿¤â¤Î¡£³Ú¶Ê¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÌöÆ°´¶¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤