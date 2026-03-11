B2東地区の青森ワッツは3月11日、アンジェロ・チョルとの選手契約を双方合意の上で解除したことを発表した。チョルは同日付で自由交渉選手リストに公示される。 現在32歳で南スーダン出身のチョルは、206センチ102キロのパワーフォワード。2017－18シーズンに仙台89ERSでBリーグデビューを飾り、2020年からは日本国外に活躍の場を移すも、2022年から再び日本へ。今シーズ