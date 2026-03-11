PEDROが、新曲「弱虫のうた」を本日3月11日に配信リリースした。 （関連：「舐めんじゃねえ」――野音に刻んだアユニ・Dの存在証明BiSHから持ち続ける反骨精神、PEDROの軌跡と次なる“夜明け”） 同楽曲は、前作『ちっぽけな夜明け』収録楽曲である「1999」をサウンドプロデュースした石毛輝（the telephones）が今回もサウンドプロデュースを担当したポップなロックナンバー。アユニ・