TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第11話「ここにいてええんかな」のあらすじと先行カットが公開された。 参考：『多聞くん今どっち!?』F/ACEファーストアルバム発売決定「RAIN」ノンクレジット映像も 本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンシ