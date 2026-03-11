日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円２２～２４銭と前営業日比９１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円８１～８５銭と前営業日比３９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１７～１８ドルと同０．００４２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS