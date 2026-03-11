ヨルシカが、3月4日にリリースしたフルアルバム『二人称』より、「櫂」のMVを公開した。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 本楽曲についてn-bunaは「今作のアルバムは怒りがテーマの一つであり、そこへの回答を楽曲で出したいと思っていました。この曲を終わりの楽曲として書くのは必然だったように思います。引用のない楽曲で