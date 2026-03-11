名古屋市が続けてきた、岩手県陸前高田市への行政まるごと支援。街の復興の現状とそこから見える教訓とは。 【写真を見る】震災で職員4分の1を失った岩手･陸前高田市 15年続いた名古屋市の“丸ごと支援”3月で終了 262人派遣 被災地で感じたことは 津波がすべてを奪い去った、15年前のあの日。岩手県陸前高田市。死者・行方不明者、1807人。 中心市街地のほとんどが、津波で流され、約7900戸の建物が流失しました。市の職員の