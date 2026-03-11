「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS ブルーレイ（2B-C10GW1）（シャープ）2位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBW2200）（ソニー）3位Blu-ray DIGA（DMR-2W103）（パナソニック）4位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBT2200）（ソニー）5位4Kチューナー内蔵DIGA（DMR-4T2