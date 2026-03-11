「耳にジェットエンジンを着けてみたい」――そんな素敵な夢が叶うピアスが、オンラインハンドメイドマーケット「minne」に登場しています。手がけたのは、ユニークなアクセサリーを作る「マルま工房」さん。その名も「耳ェットエン耳ン」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■風を受ければタービンブレードが回転……飛行機気分が味わえる「耳ェットエン耳ン」「耳ェットエン耳ン」は、耳たぶに着ける