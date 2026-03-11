シンガポールメディアの連合早報は9日、ジェット燃料価格が制御不能な「パニックポイント」に近づく中、アジアの航空会社は運賃値上げや運航停止を検討しているとする記事を掲載した。記事が米ブルームバーグなどの報道を引用して伝えたところによると、中東紛争の激化で1970年代以来最悪の石油ショックが引き起こされる恐れがある中、アジアの航空会社は運賃値上げや運航停止を含む緊急時対応を策定している。事情に詳しい関係筋