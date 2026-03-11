春が訪れ、ダイエットは再びホットな話題となっています。しかし、「太ももが太く、お尻が大きい」悩みは、もう気にしなくてよくなりました。米国立がん研究所が発行する国際的な学術誌「Journal of the National Cancer Institute（JNCI）」が2025年に掲載した国際的な研究成果は、太ももや臀部（でんぶ）に脂肪の多い人は「抗がん優位性」を備えており、特定のがん発症リスクが低いことを明らかにしました。この研究は世界保健機