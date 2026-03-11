この記事をまとめると ■2023年よりSUPER GTに参戦するアネスト岩田が新マシンを投入する ■GAINERが開発した車両を採用し「ANEST IWATA GAINER Z」として参戦する ■2026年はGT300にフェアレディZが2台参戦することになる GT300にもう１台フェアレディZ参戦！ 国内最高峰のハコ車のレースであるSUPER GTでは、GT500クラスとGT300クラスという、車両規定が異なる2クラスが混走している、世界的に見ても珍しいレースフォーマット