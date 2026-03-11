お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が11日までに、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対チェコ戦を観戦し、ファールボールが飛んできたことを明かした。【写真】「最後ファールボールが飛んできて…」反響を呼んだかまいたち濱家の投稿濱家は「日本VSチェコ観戦させて頂きました 全勝での1次予選突破おめでとうございます！」と投稿。「マイアミでの勝利を心から願っております!!」とエールを送