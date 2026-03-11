日本バレーボール協会（JVA）は11日、理事会後にオンラインでメディア向けの報告会を行い、2026年度の代表強化スケジュールについて発表した。 2026年度の日本代表にとって最大の山場となるのは、8月から9月にかけてアジア選手権。2028年のロサンゼルスオリンピックの出場権をかけた重要な戦いとなる。さらにその直後には愛知県で開催されるアジア競技大会を迎えることとなる。 近年のアジア競技大会で