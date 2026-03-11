『アイドルマスター』シリーズのアイドルたちが出演する音楽バラエティ番組『愛▽MAX!!!TV』（アイマックス・ティービー※▽＝ハートマーク）が29日午後6時よりTOKYO MXで放送される。本シリーズ20周年記念企画の一環で、“アイマス”史上初となる”アイドル”たちによる地上波番組となる。【画像】きゃわいい！「アイマス」初の地上波特番でMCを務める夢見りあむ、三峰結華本番組では、“アイマス”シリーズの垣根を越えて