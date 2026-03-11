俳優のハ・ジョンウが19年ぶりにドラマ復帰する韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』が、14日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週土曜・日曜 後11：00〜）【場面ショット】巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱を演じるハ・ジョンウ同作は、莫大な借金に苦しむビルオーナーが、大切な家族と資産であるビルを守るために「偽装誘拐」に加担することから始まるサスペンス