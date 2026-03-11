米マイアミの空港に到着したWBC日本代表の大谷翔平（奥）＝11日（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は11日、羽田空港発のチャーター機で準々決勝の行われる米マイアミに到着した。1次リーグC組を4連勝の1位で突破した日本は、14日（日本時間15日）にD組2位と4強入りを懸け対戦する。D組は既にドミニカ共和国とベネズエラが8強進出を決めており、11日の直接対決の敗者が日本の相手となる