【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＢ組で１０日（日本時間１１日）、優勝候補の米国がイタリアに６―８で敗れた。米国は同ラウンドの全日程を終え、準々決勝進出は１１日に行われるイタリア―メキシコ戦の結果に委ねられた。九回一死、米国はクロウアームストロング（カブス）が２打席連続本塁打を放ち、２点差に迫った。なおも二死一塁として、打席には