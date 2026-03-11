人力舎からの発表です。【映像】人力舎からの注意喚起「所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません。また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与すること