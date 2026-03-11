【5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」】 3月25日実施 NCSOFT Corporationは、Android/iOS/PC向けオープンワールドRPG「リネージュ2M」において、3月25日に5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」を実施する。本日特設サイトも公開された。 また、公式生放送「リネージュ2M公式生放送 5周年記念パーティー 祝わNight