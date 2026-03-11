第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日、プールAのプエルトリコ−カナダ、プールBのアメリカ−イタリア、プールDのオランダ−イスラエルの各プール1試合ずつが行われた。プールBのアメリカ−イタリアは、試合前までアメリカが3勝0敗、イタリアが2勝0敗で迎えた。大方の予想はアメリカ有利で試合が運ぶのではないかと思われたが、先制点を奪ったのはイタリアだった。2回にティールのソロ、アントナッチの2ラン