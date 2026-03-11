● 愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どのように未来を刻んでいくのだろうか？そのストーリーに迫る。本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ 東京ホテイソンのたけるさん。1995年3月24日生まれ、岡山県高梁市出身で、芸能プロダクション グレープカンパニーに所属している。相方のショー