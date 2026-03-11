【モデルプレス＝2026/03/11】全国ミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」の決勝（後半）進出者ファイナリスト10人が発表された。【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”候補者◆「ミスオブミス2026」決勝（後半）進出者発表同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、