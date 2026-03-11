ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利したチェコ戦後、準々決勝が行われる米マイアミにチャーター機で移動。エース右腕の移動のオフショットにも注目が集まっている。長距離移動となる。山本由伸投手（ドジャース）はラフな格好にメガネ姿で飛行機に乗り込んだ。タラップでは笑顔でピース。高橋宏斗投手（中日）がインス