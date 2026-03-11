東日本大震災から15年です。福岡県内各地でも11日、鎮魂の祈りがささげられました。福島県郡山市の姉妹都市、久留米市では、地震が発生した午後2時46分に合わせ、職員が黙とうをささげました。■久留米市 農村森林整備課・遠藤修平さん「13年前に行った時に（復旧）業務でやったことが少しでも役に立てたかなとの思いで黙とうしました。」 鎮魂の祈りは福岡市・天神でも。東北3県のアンテナショップ「みちのく夢プラザ」では、