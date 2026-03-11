テレビ朝日が11日、2026年春の改編説明会を開催した。昨年は、年間視聴率が個人全体視聴率にて2年連続となる全日・ゴールデン・プライムの3冠獲得、世帯視聴率でも3年連続の3冠を達成した同局。この流れを一層強化し、新企画や番組内容のリニューアルを行うと発表した。【写真】高橋一生が一人二役ドラマ『リボーン』ビジュアル改編率は全日7.7％、ゴールデン17.6％、プライム15.9％。すべての年齢層に楽しんでもらえるタイ