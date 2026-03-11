ドバイ・ターフ・Ｇ１（２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）への出走を予定しているミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が１１日、栗東・ＣＷコースで２週前追い切りを行った。亀田（レースはクリスチャン・デムーロ騎手）を背に長めに追われ、７ハロン９６秒０―１０秒９。しっかり負荷をかけられ、鋭く伸びた。高柳大調教師は「これまでが反応が悪かったから、ビシっとやりました