◆オープン戦楽天１―３日本ハム（１１日・静岡）楽天の三木肇監督（４８）が日本ハムとのオープン戦を終え取材に応じ、先発して５回２安打無失点と好投したドラフト１位右腕・藤原聡大投手（花園大）を評価した。「試合で少し落ち着いて投げてる感じも出てきた。今はマウンドで、彼が持っているものを表現することが大事だと思うので、ランナーを出しても、しっかり抑えてきたことを評価したい」とたたえた。また、１２日の