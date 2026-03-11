スマートフォンやＳＮＳ、サブスクリプションサービスなど、日常生活の多くがデジタル上で管理される時代となった。一方で、利用者の死後にそれらのアカウントや契約をどう整理するのかという「デジタル終活」は、まだ十分に浸透していない実態が調査から見えてきた。「一般社団法人終活協議会／想いコーポレーショングループ」は、終活ガイド資格２級・３級の取得者９６７人を対象に、デジタル終活に関する意識調査を実施した