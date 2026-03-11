2025年に実施され、大反響を呼んだ映画館上映イベント「ブルーイ in シネマ」「ブルーイ in シネマ」第2弾の上映決定を記念し、「ブルーイ」と「ビンゴ」をデザインした特別ラッピングバスが、全国各地を巡り、「ブルーイファン」のもとを訪れる「ブルーイ スペシャル バスツアー」が開催されます☆ 「ブルーイ in シネマ」第2弾「ブルーイ in シネマ みちしるべ」上映決定記念「ブルーイ スペシャル バスツアー」