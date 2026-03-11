日本バレーボール協会は１１日、世界ランク７位の男子日本代表が７月１０日に沖縄・沖縄サントリーアリーナで同１０位のカナダとの国際親善試合に臨むことを発表した。２０２６年度の日本代表活動は、女子が６月３日、男子が同１０日開幕の国際大会、ネーションズリーグ（ＮＬ）で幕を開ける。男子日本代表は１次リーグ第１週で中国、第２週でフランス、７月１５日から同１９日までの第３週は大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪で挑む