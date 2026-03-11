日本バレーボール協会（JVA）は3月11日、新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」を発足させると発表した。JVAが主催し、今季は26年11月から27年3月の開催予定で男子16チーム、女子8チームが参加する。国内リーグの2部に相当する現行Vリーグは今季限りで運営を終了。来季からはSVリーグにプロとして参入を目指すチームが対象の「SVリーグ・グロース」と、そこに参加しない社会人チームが参加する「Vリーグ」に分