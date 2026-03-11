「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）波乱の４日目となった。綱とりの大関安青錦は美ノ海に敗れ、２勝２敗となった。４日目にして早くも２敗目。綱とりに黄信号が灯った。鋭い立ち合いから前に出た安青錦だったが、美ノ海に回り込まれると、中に入られて寄り倒さた。館内はどよめきに包まれた。関脇高安が大関琴桜との全勝対決を制し、４連勝とした。立ち合いから力強く踏み込み、両まわしを持つ