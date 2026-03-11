第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を狙う侍ジャパンの鈴木誠也外野手（31＝カブス）が11日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。反響を呼んでいる。準々決勝以降の決勝Rが行われる米フロリダ州マイアミへ移動していたチーム。鈴木は移動中と思われるチームメートのオフショットを複数枚投稿した。中には岡本和真のドアップ写真も。鼻の穴から鼻毛が飛び出しており、鈴木は人差し