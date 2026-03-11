政府チャーター機で羽田空港に到着した人たち＝11日午後イラン周辺国に滞在して不安な日々を過ごしていた日本人が、11日も政府チャーター機で羽田空港と成田空港に相次ぎ帰国した。ミサイルの爆発音が何度も響く地域から脱出できて「もう怖くないね」「やっと安心して眠れる」とほっとした様子で声をかけ合った。羽田には同日午後に初めて退避のチャーター機が着いた。留学先のアラブ首長国連邦（UAE）から帰国した兵庫県芦屋